Аэропорты Москвы получили переносные тепловизоры

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В аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово передали переносные тепловизоры для пунктов пропуска через государственную границу РФ, сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

"В рамках национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Роспотребнадзором был определен перечень из 140 пунктов пропуска через государственную границу РФ, требующих оснащения либо дооснащения стационарными или переносными тепловизорами", – говорится в сообщении.

Контроль переносным оборудованием будет осуществляться на борту, а в зоне прилета аэропорта будут применяться стационарные комплексы.

Отмечается, что тепловизор способен определить человека с высокой температурой на большом расстоянии.

В пресс-службе рассказали, что оборудование разработано в России и хорошо зарекомендовало себя в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Тепловизоры также появятся в автомобильных, морских и железнодорожных пунктах пропуска до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир в Египте. В настоящий момент есть договоренность о трех рейсах в неделю. Возможность приобретения билетов в Каир уже появилась на официальном сайте "Аэрофлота".

Также отмечалось, что при посещении Египта россиянам не надо будет оставаться на обязательном карантине. Об этом рассказали в посольстве страны в Москве. При этом в аэропорте Каира потребуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.