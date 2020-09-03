"Аэрофлот" возобновит полеты в Каир с 9 сентября

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.
"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир", – объявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
В настоящий момент есть договоренность о трех рейсах в неделю. Возможность приобретения билетов в Каир уже появилась на официальном сайте "Аэрофлота".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы. Решение было принято на основе принципов взаимности и рекомендаций Оперативного штаба по ситуации с COVID-19.
При посещении Египта россиянам не надо будет оставаться на обязательном карантине. Об этом рассказали в посольстве страны в Москве. При этом в аэропорте Каира потребуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
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