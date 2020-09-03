"Аэрофлот" возобновит полеты в Каир с 9 сентября

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир", – объявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

В настоящий момент есть договоренность о трех рейсах в неделю. Возможность приобретения билетов в Каир уже появилась на официальном сайте "Аэрофлота".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы. Решение было принято на основе принципов взаимности и рекомендаций Оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

При посещении Египта россиянам не надо будет оставаться на обязательном карантине. Об этом рассказали в посольстве страны в Москве. При этом в аэропорте Каира потребуется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

