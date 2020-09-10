Пассажирский Boeing экстренно сел в Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Красноярск, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Он вылетел в 07:58 мск из Шереметьево, через 40 минут у самолета сработал датчик неисправности левого высотомера, и экипаж принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал. Перед посадкой лайнер сделал четыре круга над Ярославской областью, после этого он развернулся в сторону Москвы, говорится в сообщении.

В августе самолет Boeing 747, который следовал из Москвы в Анталью, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что меры были предприняты по техническим причинам.