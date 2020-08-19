Самолет Москва – Анталья вернулся в Шереметьево по технической причине

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Самолет Boeing 747, который следовал из Москвы в Анталью, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Собеседник агентства рассказал, что воздушное судно через полчаса после взлета приняло решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вернулся в Шереметьево по техническим причинам.

В понедельник, 17 августа, самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки. К лайнеру вызвали бригаду скорой помощи, пассажирку доставили в одну из местных больниц.

На прошлой неделе в поле в Башкирии совершил экстренную посадку частный самолет Ан-2 с двумя пилотами на борту. Инцидент произошел в семи километрах от аэродрома.

