Частный самолет Ан-2 экстренно сел в поле в Башкирии

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В поле в Башкирии совершил экстренную посадку частный самолет Ан-2 с двумя пилотами на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

"В 17:25 (15:25 мск) частный самолет Ан-2 экстренно сел в поле. Инцидент произошел в семи километрах от аэродрома", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиров на борту не было, там находились только два пилота. По данному факту проводится проверка.

Ранее пилот легкомоторного самолета погиб при жесткой посадке воздушного судна в Малоярославецком районе Калужской области.