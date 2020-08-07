Борт Ставрополь – Москва сел штатно после сообщения о неполадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самолет Ставрополь – Москва совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево после того, как сообщил о неисправности системы кондиционирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании "Аэрофлот" Юлию Спивакову.

"Самолет рейсом из Ставрополя совершил штатно посадку в Шереметьево в 16:52", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. По предварительным данным, сигнал тревоги воздушное судно подало из-за технической неисправности.