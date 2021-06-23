Аэропорт Шереметьево перенес открытие терминала С на июль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Терминал С откроется в аэропорту Шереметьево в июле 2021 года, передает РИА Новости.
"Шереметьево информирует о планируемом открытии в июле 2021 года терминала С, предназначенного для обслуживания международных воздушных линий, с целью заботы о безопасности и удобстве для пассажиров, сотрудников и авиакомпаний, создания дополнительного территориального пространства для граждан и обеспечения условий для авиакомпаний", – уточнили в ведомстве.
В Шереметьево рассматривают открытие терминала как способ перераспределить потоки путешественников с учетом санитарных требований, а также как меру эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.
В терминал С будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D. За счет этого будет соблюдаться единый технологический процесс обслуживания пассажиров и рейсов в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С). Кроме того, повысится удобство для трансферных пассажиров.
Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.
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