Курительные комнаты открыли в аэропорту Внуково

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

В международном аэропорту Внуково открыли курительные комнаты, сообщает пресс-служба авиагавани.

Там предусмотрели специальные места для курения. Речь идет о четырех комнатах, расположенных в зонах посадки внутренних и международных рейсов.

Две из них находятся около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и 29. Еще две комнаты для курения установлены около телетрапов № 8 и 17.

Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Их оснастили вентиляционным оборудованием с системой фильтрации воздуха. Спецпомещения могут вместить одновременно до восьми человек, однако пока для санитарной безопасности пассажиров из-за коронавируса количество посетителей не должно превышать более двух человек.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят антитабачный закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

По данным социологов, порядка 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. В связи с этим авторы инициативы предложили разрешить курение в специально выделенных изолированных помещениях, которые были бы оборудованы системами вентиляции. Идею вернуть места для курения в аэропорты поддержал и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.