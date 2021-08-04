Минцифры предложило использовать биометрию на экзаменах в вузах

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Минцифры предложило начать использование Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов в российских вузах в 2021/2022 учебном году, проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проект данного документа разработан в целях распространения возможности использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством ЕБС, для проведения итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что использование системы в рамках экзаменов предусматривает применение цифровой технологии биопрокторинга, которая обеспечивает дистанционную сдачу экзаменов.

Предполагается, что для прохождения аттестации студент должен будет иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также ему будет необходимо заранее сдать свои биометрические данные – изображение лица и запись голоса – в ЕБС.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении проведения вузам промежуточной аттестации в дистанционном формате в предстоящем учебном году. В пресс-службе кабмина уточнили, что подобный формат сессии возможен через Единую биометрическую систему.

Согласно официальному документу, принимать решение о применении дистанционной аттестации смогут сами высшие учебные заведения. Кроме того, потребуется согласие самого студента.