Минцифры предложило использовать биометрию на экзаменах в вузах

20:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минцифры предложило начать использование Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов в российских вузах в 2021/2022 учебном году, проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Проект данного документа разработан в целях распространения возможности использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством ЕБС, для проведения итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры", – говорится в сообщении.
Отмечается, что использование системы в рамках экзаменов предусматривает применение цифровой технологии биопрокторинга, которая обеспечивает дистанционную сдачу экзаменов.
Предполагается, что для прохождения аттестации студент должен будет иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также ему будет необходимо заранее сдать свои биометрические данные – изображение лица и запись голоса – в ЕБС.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении проведения вузам промежуточной аттестации в дистанционном формате в предстоящем учебном году. В пресс-службе кабмина уточнили, что подобный формат сессии возможен через Единую биометрическую систему.
Согласно официальному документу, принимать решение о применении дистанционной аттестации смогут сами высшие учебные заведения. Кроме того, потребуется согласие самого студента.
Вузы смогут использовать биометрию во время дистанционных экзаменов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: