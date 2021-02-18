Вузы РФ самостоятельно определят формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 году

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Российские вузы получили право самостоятельно определять формат выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в текущем году. Такое решение приняли в министерстве образования и науки РФ.
"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно", – подтвердили в Минобрнауки.
В ведомстве уточнили, что при принятии решения руководство вуза должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в своем регионе.
Ранее московские студенты вернулись к очному обучению. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев.
Собянин: московские студенты возвращаются к очному обучению