Вузы РФ самостоятельно определят формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 году

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Российские вузы получили право самостоятельно определять формат выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в текущем году. Такое решение приняли в министерстве образования и науки РФ.

"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно", – подтвердили в Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что при принятии решения руководство вуза должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в своем регионе.

Ранее московские студенты вернулись к очному обучению. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев.