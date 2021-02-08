Студентов и выпускников вузов пригласили принять участие в проекте "Карьерная школа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался прием заявок от студентов последних вузов и выпускников на участие в проекте "Карьерная школа", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году "Карьерная школа" – обязательный этап для прохождения стажировки в правительстве Москвы. Она позволяет молодым людям посмотреть, как устроена работа в мэрии, попробовать себя в решении городских задач, познакомиться с будущими наставниками еще до начала стажировки", – рассказала начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова.
Она добавила, что отбор в "Карьерную школу" проводится в три этапа в онлайн-формате. На стажировку в правительство попадут 100 человек. Решение о принятии кандидата в "Карьерную школу" поступит ему на электронную почту в начале мая.
Обучение в школе будет проходить по будням с 17 по 28 мая. Для участников проекта проведут онлайн-встречи с руководителями и экспертами правительства. Они расскажут о работе в столичных ведомствах, научат создавать портфолио и резюме, а также помогут развить лидерские качества.
Лучшие выпускники проекта пройдут стажировку в мэрии Москвы с 1 июля по 31 декабря. Программа стажировки оплачиваемая. Заработная плата будет зависеть от графика работы участника.
Ранее в столице стартовал прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе "АрхВектор". В нем могут принять участие студенты архитектурных колледжей и лицеев, а также воспитанники детских школ искусств и кружков, в которых ведется образование по направлению архитектурно-художественного творчества.
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