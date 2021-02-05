Собянин рассказал о развитии системы профессиональной навигации для учащихся

Фото: vk.com/mossobyanin

Система профессиональной навигации для школьников и студентов развивается, несмотря на пандемию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, детские технопарки, бизнес-уик-энды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. И хотя пандемия коронавируса смешала планы молодых людей, их стремление к поиску своего пути в профессиональной жизни только возросло, отметил он.

Собянин рассказал, как система профнавигации пережила 2020 год. К примеру, к концу 2019 года в столице работали уже 17 детских технопарков – площадок для технического творчества детей и подростков от 7 до 17 лет. В начале 2020 года в городе успели открыть еще один технопарк.

За время пандемии ни один из них не закрылся – программы ушли в онлайн. В них приняли участие около 40 тысяч ребят. Летом и в начале осени, когда ограничения смягчили, многие техно­парки на время возобновили обычные занятия.

В ноябре в столице открылся объединенный портал детских технопарков с максимумом информации об актуальных программах и мероприятиях. В основном он проходит онлайн, однако, как пообещал мэр, скоро детские технопарки вернутся к более интересным и познавательным очным программам.

Добровольный квалификационный экзамен Собянин назвал хорошей возможностью проверить свои знания не решением теоретических задач, а выполнением практических заданий, сформулированных реальными работодателями.

Он рассказал, что в подготовке экзаменационных материалов принимали участие больше 80 компаний, среди которых "РЖД", "Росатом", "Сбербанк", "Яндекс", "Уралсиб", "МОЭК" и другие. Если в 2017 году добровольный экзамен сдавали 350 студентов десятка вузов, то в 2020-м – свыше 12 тысяч старшекурсников из 371 вуза. На второй этап прошли более 5 тысяч человек, а лучшими в будущей профессии признали 282 человека.

Мэр подчеркнул, что добровольный квалификационный экзамен вышел за рамки Москвы – большинство его участников составляют студенты региональных вузов. Сдавали московский экзамен и несколько десятков студентов 11 зарубежных университетов – из Белоруссии, Украины, Великобритании, США, Финляндии и Китая.

Еще один образовательный проект по обучению основам предпринимательства школьников и студентов – это "Бизнес-уикенд". Сперва все желающие могут пройти однодневные мотивационные тренинги, а те, кому они придутся по душе, могут записаться на вторую ступень – преакселератор. В его рамках учащиеся под руководством опытных наставников работают над развитием своих бизнес-идей.

К заключительному этапу программы – акселератору, состоящему из восьми последовательных интенсивов, – допускают участников, успешно прошедших предыдущие этапы.

В 2020 году в рамках "Бизнес-уикендов" открылась отдельная программа для школьников "Бизнес-уикенд. Старт", занятия в которой проходят в форме игр и соревнований.

Москвичи старшего поколения могут принять участие в "Бизнес-уикендах 50+", рассчитанных на тех людей, кто устал быть наемным работником и хочет применить свой опыт в самостоятельном бизнесе.

Для тех, кто собирается стать самозанятым, была впервые реализована программа "Бизнес-уикенд. Компетенции". Речь идет об обучении практическим навыкам заработка в виртуальной среде.

Еще один проект 2020 года, организованный для поддержки молодых предпринимателей Москвы, – это молодежный клуб Business Update. Основной площадкой для обучения и общения членов клуба стал онлайн-портал, на котором зарегистрировались около 8,2 тысячи участников.

На платформе размещены теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, информация о стажировках. Каждый участник клуба получает персональный рейтинг, зависящий от его активности.

Собянин выразил уверенность, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы. При этом он подчеркнул, что опыт онлайн-программ тоже пригодится.

"Благодаря им правильный выбор профессионального пути смогут сделать еще больше молодых людей. А это половина успеха в жизни", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.