Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

МГУ с 8 февраля возвращает очные занятия для студентов, но учащимся и преподавателям предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования. Об этом говорится в приказе ректора, опубликованном на сайте вуза.

"Предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в документе.

Также уточняется, что преподаватели с хроническими заболеваниями и старше 65 лет допускаются к занятиям после согласования. Массовые мероприятия с участием студентов из разных групп исключаются.

Ранее стало известно, что три столичных вуза – МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО – возобновляют очный режим обучения.

В РГГУ отметили, что иностранные студенты, которые не могут въехать в Россию, смогут продолжать обучение дистанционно. Также в режиме онлайн будут проходить потоковые лекции с участием более 50 человек.