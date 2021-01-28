Бауманка, РГГУ и МГИМО возобновляют очный режим обучения

16:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три столичных вуза – МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО – возобновляют очный режим обучения. Об этом сообщается на сайтах учебных заведений.
"С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются. Не забывайте про обязательные меры индивидуальной защиты: маски, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком", – сказано в сообщении Бауманки.
В РГГУ отметили, что иностранные студенты, которые не могут въехать в Россию, смогут продолжать обучение дистанционно. Также в режиме онлайн будут проходить потоковые лекции с участием более 50 человек.
В МГИМО также подчеркнули, что дистанционное обучение продолжится для тех, кто пока не может прибыть в РФ из-за закрытых границ.
"С 8 февраля мы возвращаемся к очным занятиям с сохранением одного или двух дистантных дней в зависимости от факультета или магистерской программы", – говорится на сайте вуза.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что студентам нужно разрешить самостоятельно выбирать формат обучения.
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