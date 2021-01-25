Вузы РФ могут вернуться к очному формату обучения в ближайшее время

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Высшие учебные заведения в России могут вернуться к обучению в очном формате уже в ближайшее время, считают в Минобрнауки.
Уточняется, что эпидемиологическая ситуация в стране может этому способствовать.
В частности, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что студенты вуза могут начать обучаться в очном или смешанном формате со следующего семестра. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Он отметил, что при планировании будущего семестра в вузе рассматривают два варианта.
"Один вариант – мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где это не позволяет обстановка или особые обстоятельства, у нас приготовлено расписание учебных занятий в соответствии с тем, как есть сейчас", – приводит Агентство "Москва" слова Садовничего.
Ранее стало известно, что московские колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к очному формату обучения с 22 января.
Москва продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19
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