Вузы РФ могут вернуться к очному формату обучения в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высшие учебные заведения в России могут вернуться к обучению в очном формате уже в ближайшее время, считают в Минобрнауки.

Уточняется, что эпидемиологическая ситуация в стране может этому способствовать.

В частности, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что студенты вуза могут начать обучаться в очном или смешанном формате со следующего семестра. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что при планировании будущего семестра в вузе рассматривают два варианта.

"Один вариант – мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где это не позволяет обстановка или особые обстоятельства, у нас приготовлено расписание учебных занятий в соответствии с тем, как есть сейчас", – приводит Агентство "Москва" слова Садовничего.

Ранее стало известно, что московские колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к очному формату обучения с 22 января.

