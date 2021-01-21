Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московские колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к очному формату обучения с 22 января. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
По словам мэра, транспортные карты учащихся разблокируют, и они снова смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.
При этом, по решению Минобонауки, дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционка в вузах, подведомственных правительству Москвы.
"Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России", – уточнил Собянин.
Он подчеркнул, что смягчить действующие ограничения удалось благодаря тому, что ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм.
С 18 января обучение в очном формате возобновили московские школьники. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке. Уточняется, что всего в столичные школы вернулись более миллиона детей.
Педагог-психолог столичного психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова считает, что учащимся может понадобиться порядка 10 дней для того, чтобы войти в учебный процесс после дистанционного обучения и каникул.
По ее словам, главное, чтобы родители помогали детям и смотрели вместе на мир позитивно. Как отмечает психолог, для эффективного включения в рабочий режим требуется правильно организовать распорядок отдыха в семье.
Московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января
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