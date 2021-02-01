В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "АрхВектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе "АрхВектор" начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

"Студенты архитектурных колледжей и лицеев, а также воспитанники детских школ искусств и кружков, в которых ведется образование по направлению архитектурно-художественного творчества, приглашаются к участию во втором Всероссийском конкурсе "АрхВектор", – заявил глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, организаторы – ГБУ "Мосстройинформ" и детская школа искусств "Старт" – рассчитывают привлечь внимание молодых москвичей к теме архитектуры. Для этого созданы возрастные группы с 12 до 14 лет и с 15 до 18 лет.

Для участия в соревновании необходимо до 20 апреля подать заявку через специальную форму. Продемонстрировать на конкурсе можно как новые проекты, так и созданные за последние три года. Торжественное открытие выставки с работами участников состоится 1 июня.

В 2021 году участникам предложены пять номинаций – "Лучший архитектурный проект", "Будущее биоархитектуры", "Мы строим города в космосе", "Взгляд мастера" и "Архитектурный макет".

Ранее сообщалось, что с 1 февраля открывается регистрация на конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года Москвы – 2021". Условием для подачи заявки является трехлетний опыт работы.

Первый этап состязания подразумевает участие в педагогическом онлайн-квизе. Кроме того, воспитателям потребуется создать собственную видеовизитку на тему "Моя педагогическая находка".

