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Общество

07:57

Стартовал II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности

образование финансы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский департамент финансов объявил о старте второго Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Соревнования будут проходить в онлайн-формате на платформе Zoom. Принять участие в них смогут ученики с 6-го по 11-й класс, а также студенты колледжей и вузов. Подать заявку на участие необходимо до 5 февраля на официальном сайте состязания.

Участники сразятся со своими соперниками в коммуникативных и финансовых конкурсах, примут участие в дискуссиях о роли денег в современном обществе. Главной целью мероприятия является повышение финансовой грамотности школьников и студентов.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют "Венчурную академию" для повышения уровня компетенции инвесторов и увеличения притока частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера

Все бесплатные занятия будут проходить на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Набор в группу будет проходить на конкурсной основе. Подать заявку на участие можно до 19 февраля включительно.

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