Эксперт дал совет россиянам, у которых нет миллиона рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко посоветовал, на что можно потратить небольшие суммы, сообщает News.ru.
"Лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, – это пойти и потратить их на самообразование, стать финансово грамотным. Есть законы физики, а есть законы экономики. И те и другие невозможно нарушить", – заявил Зайченко.
По мнению эксперта, малые средства не принесут успеха на биржевом рынке, если сбережения человека составляют менее 1 миллиона рублей. Действия неопытного инвестора могут ограничиться либо нулевым эффектом, либо принести отрицательный результат.
Специалист отметил, что зачастую россияне сталкиваются с экономическими трудностями из-за собственных неэффективных действий.
"Что делать? Ответ простой: идти учиться. Реализовываться в какой-то другой отрасли. Это элементарные вещи. Но россияне это признавать не хотят", – подчеркнул Зайченко.
Эксперт призвал не доверять мошенникам, которые обещают сверхприбыли от инвестиций, и предпринимать собственные действия по улучшению финансового положения.
Специалист по личным финансам Михаил Попов ранее объяснил, каким должен быть размер сбережений на случай проблем с заработком. По словам эксперта, отталкиваться следует от собственных потребностей, но в целом отложить следует сумму, необходимую для 6–12 месяцев без дохода.
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