Москва стала лидером по росту вкладов населения за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва стала одним из лидеров по росту вкладов населения за период с апреля по сентябрь 2020 года. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.
За рассматриваемый промежуток времени объем депозитов в среднем вырос на 37 тысяч рублей. По мнению экспертов, лидерство объяснимо – именно в столице живут богатые люди и высокооплачиваемые специалисты с возможностью откладывать часть дохода.
Отмечается также, что для москвичей были характерны крупные траты на путешествия, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса значительные средства удалось сэкономить.
В топ-3 по росту вкладов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Белгородская область. В этих регионах депозиты в среднем увеличились на 36 и 29 тысяч рублей соответственно.
Москва также лидирует среди субъектов РФ по объему вкладов. На каждого жителя столицы приходится примерно по миллиону рублей. Эксперты считают, что преимущество над другими регионами формируют счета и вклады небольшого числа богатых горожан.
Ранее в ноябре стало известно, что Банк России зафиксировал умеренный отток вкладов населения из кредитных организаций РФ в октябре. Объем выведенных средств составил 111 миллиардов рублей.
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