ЦБ зафиксировал умеренный отток вкладов россиян из банков в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЦБ в октябре зафиксировал отток вкладов населения из кредитных организаций РФ в объеме 111 миллиардов рублей (0,3%), сообщается в материалах регулятора.
Отмечается, что у системно значимых кредитных организаций вклады сократились на 0,4%, у других крупных банков из топ-100 – на 0,2%. "Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 миллиардов рублей", – отмечают в ЦБ.
Там пояснили, что на фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладывать средства в альтернативные финансовые инструменты. Доля валюты на счетах физлиц в октябре уменьшилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 35%. На счетах компаний сокращение составило 0,1 п. п., до 21,3%.
На 194 миллиарда рублей (0,6%) снизились средства юрлиц. Сокращение в системно значимых кредитных организациях составило 0,3%. Это обусловлено плановым погашением одним из банков собственных еврооблигаций. Без учета данного фактора средства компаний на счетах системно значимых банков показали прирост в размере 13 миллиардов рублей (0,1%).
У других крупных банков из числа топ-100 произошло снижение средств юрлиц на 1,1%, что было вызвано, в том числе значительным объемом налоговых выплат компаниями в октябре. Профицит ликвидности российских банков, характеризующий избыток денег в банковской системе, в октябре снизился вдвое – до 0,7 триллиона.
За месяц российские банки заработали около 170 миллиардов рублей. С начала года прибыль банковского сектора составила 1,3 триллиона рублей. Количество прибыльных банков в октябре снизилось до 247, что составляет 66% от общего количества.
Активы банковского сектора в прошедшем месяце выросли на 0,9%, до 102,2 триллиона рублей. Ипотечный портфель банков вырос на 3,1% – до 8,794 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель – на 439 миллиарда рублей (1%). Розничный кредитный портфель вырос на 368 миллиардов рублей (1,9%).
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар. Его коллега Михаил Делягин объяснил, что это произойдет из-за ослабления американской валюты.
Эксперты полагают, что доллар сейчас переоценен, поэтому следует ожидать возвращения к их реальной стоимости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: