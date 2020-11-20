ЦБ зафиксировал умеренный отток вкладов россиян из банков в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦБ в октябре зафиксировал отток вкладов населения из кредитных организаций РФ в объеме 111 миллиардов рублей (0,3%), сообщается в материалах регулятора.

Отмечается, что у системно значимых кредитных организаций вклады сократились на 0,4%, у других крупных банков из топ-100 – на 0,2%. "Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 миллиардов рублей", – отмечают в ЦБ.

Там пояснили, что на фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладывать средства в альтернативные финансовые инструменты. Доля валюты на счетах физлиц в октябре уменьшилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 35%. На счетах компаний сокращение составило 0,1 п. п., до 21,3%.

На 194 миллиарда рублей (0,6%) снизились средства юрлиц. Сокращение в системно значимых кредитных организациях составило 0,3%. Это обусловлено плановым погашением одним из банков собственных еврооблигаций. Без учета данного фактора средства компаний на счетах системно значимых банков показали прирост в размере 13 миллиардов рублей (0,1%).

У других крупных банков из числа топ-100 произошло снижение средств юрлиц на 1,1%, что было вызвано, в том числе значительным объемом налоговых выплат компаниями в октябре. Профицит ликвидности российских банков, характеризующий избыток денег в банковской системе, в октябре снизился вдвое – до 0,7 триллиона.

За месяц российские банки заработали около 170 миллиардов рублей. С начала года прибыль банковского сектора составила 1,3 триллиона рублей. Количество прибыльных банков в октябре снизилось до 247, что составляет 66% от общего количества.

Активы банковского сектора в прошедшем месяце выросли на 0,9%, до 102,2 триллиона рублей. Ипотечный портфель банков вырос на 3,1% – до 8,794 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель – на 439 миллиарда рублей (1%). Розничный кредитный портфель вырос на 368 миллиардов рублей (1,9%).

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар. Его коллега Михаил Делягин объяснил, что это произойдет из-за ослабления американской валюты.

Эксперты полагают, что доллар сейчас переоценен, поэтому следует ожидать возвращения к их реальной стоимости.