Центральному банку предложили ограничить размер онлайн-переводов для пенсионеров

Фото: ТАСС/DPA/Sebastian Gollnow

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ввести ограничение на размер ежедневных онлайн-переводов с банковских карт для людей пенсионного возраста. Об этом сообщает RT.

Стало известно, что руководитель организации направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, где он обратил внимание на действия мошенников, жертвами которых зачастую становятся представители старшего поколения.

Курдесов подчеркнул, что злоумышленники, манипулируя, получают данные карт пенсионеров или просят их перевести средства на другие счета. Поэтому глава движения "За безопасность" предложил ограничить сумму онлайн-переводов, осуществляемых ежеденевно с карт пенсионеров, до 10 тысяч рублей.

Подобная мера, утверждает Курдесов, позволит предотвратить единовременное списание крупной суммы дистанционно.

Ранее в Москве задержали мошенников, которые под видом газовщиков продавали оборудование.