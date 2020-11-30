Эксперт рассказал, в каких случаях банк может не вернуть деньги вкладчику

Фото: depositphotos/LUNNO

Юристы объяснили, какие причины могут помешать банковским организациям вернуть средства их непосредственным владельцам. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам арбитражного управляющего, партнера юридического бюро Семена Пахомова, банк может не выдать деньги с депозита, если вкладчик нарушил условия договора. В частности, речь идет о ситуациях, когда требуется снять большую сумму. Отмечается, что в этом случае необходимо заранее предупреждать организацию.

Пахомов добавил, что банк в предбанкротном состоянии также может не выдать средства. В таком случае клиентам предлагают возможность перевести деньги в другую кредитную организацию или ждать выплаты средств в процедуре банкротства.

Адвокат Владимир Постанюк заявил, что дополнительным препятствием для получения денег может стать сберегательный сертификат. В условиях подобного договора часто указано, что средства нельзя снять по первому требованию.

Кроме того, банк может не вернуть деньги, если их владелец не может объяснить их происхождение. Аналогичная ситуация возможна в том случае, если неясна целесообразность банковской операции. Кредитная организация также может отказать в выдаче средств, если на счет вкладчика наложен арест.

Помимо этого, возможны случаи, при которых у банка отзывают лицензию. В таком случае организация лишается права выдавать депозиты. Получать вклады свыше 1,4 миллиона рублей можно в порядке общей очереди кредиторов.

Ранее стало известно, что в России побит рекорд по досрочным выплатам ипотечных кредитов. За третий квартал 2020 года объем погашений составил 524,8 миллиарда рублей.