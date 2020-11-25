В России побит рекорд по досрочным выплатам ипотечных кредитов

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В России объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за третий квартал 2020 года составил 524,8 миллиарда рублей, передает "РБК".

Сообщается, что это рекордный показатель по выплатам с опережением графика. Он вырос на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в полтора раза по отношению ко второму кварталу 2020 года. Отмечается, что такого прироста досрочных выплат не было с 2018 года.

Чаще всего (в 83,3% случаев) заблаговременные погашения ипотечных кредитов обеспечивались собственными сбережениями клиентов. Кроме того, обозначенная тенденция поддерживалась кредиторами, которые снизили задолженность за счет поддержки государства. Сообщается, что в связи с этим досрочно удалось закрыть 3% от суммарного объема заранее выплаченных кредитов.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин сообщил, что объем заранее выплаченных кредитов по ипотеке в третьем квартале составил 6,4% портфеля. По его словам, данный показатель превышает средник цифры последних двух лет.

Раскрывая причины такой тенденции, аналитик агентства Moody's Мария Малюкова отметила, что из-за кризиса уровень потребления среди россиян снизился. В связи с этим снизился уровень затрат, и освободившиеся деньги отправлялись на снижение долговой нагрузки. Малюкова также предположила, что определенную роль сыграли и сбережения, которые заемщики хранили на счетах и депозитах.

Лопатин подчеркнул, что свой вклад в досрочное закрытие ипотеки внесла и введенная льготная ставка 6,5%. Он отметил, что у некоторых появился стимул к досрочному закрытию старой ипотеки для приобретения новой по заниженной ставке.

"Часть заемщиков могли досрочно погасить остаток долга по ипотеке, чтобы минимизировать свою долговую нагрузку и взять ипотеку на новую квартиру по исторически низким ставкам в целях улучшения жилищных условий либо реализовав инвестиционную стратегию", – сообщил Лопатин.

В некоторых банках также предположили, что досрочное погашение кредитов увеличилось из-за повышенного спроса на рефинансирование. Отмечается, что 13,7% ипотечных кредитов за январь-октябрь 2020 года выдавались для погашения старых. Также сообщается, что досрочные выплаты появились еще весной, когда отмечался всплеск заранее погашенных долгов по потребительским ссудам.

По словам зампредседателя "Абсолют Банка" Антона Павлова, основная часть досрочных погашений обычно приходится на четвертый квартал. Он отметил, что это связано с годовыми выплатами и бонусами, которые получают клиенты кредитных организаций.

По мнению Павлова, данная тенденция сохранится и в 2020 году, несмотря на растущую неопределенность из-за второй волны коронавируса. Однако с ним не согласна младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Она отметила, что на фоне непредсказуемости ситуации и падения реальных доходов населения маловероятно, что количество досрочных погашений ипотечных кредитов будет расти.

Ранее в России провели исследование, выделяющее регионы с наибольшими возможностями накопления на ипотеку. Отмечалось, что первоначальный взнос быстрее всего формировали жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Дольше всех копить на ипотеку пришлось жителям Северного Кавказа.