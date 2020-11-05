Названы регионы, где можно быстрее накопить на ипотеку

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Стало известно, в каких регионах можно быстрее накопить на ипотеку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Дом.РФ".

Отмечается, что россиянам требуется меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос. По данным исследования, на это в среднем уходит 21 месяц.

В 2020 году минимальный срок накопления взноса составил 12 месяцев. За это время собрать первоначальные средства на покупку жилья в ипотеку смогли жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Средний размер ипотечного кредита в этих регионах составил 3, 2,6 и 3,1 миллиона рублей соответственно, что превышает показатель по стране в целом, рассказали специалисты.

Дольше всех вынуждены копить жители Северного Кавказа, говорится в исследовании. По заявлениям экспертов, в Дагестане на формирование первоначального взноса уходит порядка трех лет. Еще в 64 регионах срок составляет порядка 2–2,5 лет.

Что касается размеров кредитов, то лидируют в этом аспекте Москва и Московская область. В первом случае ипотека в среднем равна 5,3 миллиона рублей, во втором – 3,7 миллиона. Высокие показатели также фиксируются в Санкт-Петербурге и на Сахалине – 3,3 и 3,6 миллиона рублей соответственно.

В Москве заемщикам требуется откладывать средства примерно 23 месяца, в то время как в Санкт-Петербурге – 22.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что материнский капитал можно будет использовать для сельской ипотеки. Правительство планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основе которых функционирует эта услуга.

