Названы регионы, где можно быстрее накопить на ипотеку

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Стало известно, в каких регионах можно быстрее накопить на ипотеку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Дом.РФ".
Отмечается, что россиянам требуется меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос. По данным исследования, на это в среднем уходит 21 месяц.
В 2020 году минимальный срок накопления взноса составил 12 месяцев. За это время собрать первоначальные средства на покупку жилья в ипотеку смогли жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Средний размер ипотечного кредита в этих регионах составил 3, 2,6 и 3,1 миллиона рублей соответственно, что превышает показатель по стране в целом, рассказали специалисты.
Дольше всех вынуждены копить жители Северного Кавказа, говорится в исследовании. По заявлениям экспертов, в Дагестане на формирование первоначального взноса уходит порядка трех лет. Еще в 64 регионах срок составляет порядка 2–2,5 лет.
Что касается размеров кредитов, то лидируют в этом аспекте Москва и Московская область. В первом случае ипотека в среднем равна 5,3 миллиона рублей, во втором – 3,7 миллиона. Высокие показатели также фиксируются в Санкт-Петербурге и на Сахалине – 3,3 и 3,6 миллиона рублей соответственно.
В Москве заемщикам требуется откладывать средства примерно 23 месяца, в то время как в Санкт-Петербурге – 22.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что материнский капитал можно будет использовать для сельской ипотеки. Правительство планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основе которых функционирует эта услуга.
В России упростили оформление соцвыплат на покупку жилья для молодых семей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: