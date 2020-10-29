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Общество

13:27

Кабмин выделит 5,5 млрд руб семьям с детьми на погашение ипотеки

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кабмин выделит 5,5 миллиарда рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

"Рассмотрим вопрос о выделении в текущем году дополнительных средств для поддержки семей с детьми. Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства", – объявил Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, эта мера коснется тех семей, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.

Размер выплаты, которую можно будет потратить на платеж по жилищному кредиту, составит 450 тысяч рублей.

Правительство РФ в октябре также продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным.

Правительство продлило программу льготной ипотеки

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