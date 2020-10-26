Путин призвал увеличить помощь детям, чьи родители не платят алименты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин обязал правительство РФ сформировать предложения о дополнительной поддержке детей. Речь идет о тех детях, чьи родители не платят алименты, сообщается на сайте Кремля.
Поручение входит в соответствующий перечень, сформированный по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета.
"С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов", – сказано в документе.
При этом, согласно поручению, необходимо предусмотреть сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме.
Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Срок льготного периода предлагается установить до 1 июля 2021 года. Продление программы поможет дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей.
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