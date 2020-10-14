В ГД внесли проект о продлении права получать выплаты на ребенка без заявления

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Государственную думу внесли проект о продлении права получать ежемесячные выплаты на ребенка без заявления на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
Авторы законопроекта – Андрей Турчак, Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Согласно проекту, родители могут не подавать заявление на новый срок, а также уведомлять органы власти и Пенсионный фонд России о смене места жительства или фактического проживания.
"Предлагается продлить приостановление до 1 марта 2021 года действия ч. 3 ст. 2 и ст. 5 федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда РФ о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты", – сообщили в пресс-службе.
Неверов сообщил, что документ направлен на исполнение поручений президента РФ. Проект станет одним из приоритетных, его оперативно вынесут на рассмотрение Госдумы. Кроме того, по словам Неверова, во время пандемии необходимо максимально исключать лишние контакты с людьми.
Неверов подчеркнул, что решения принимали на определенный срок, однако возникшая ситуация требует действий, которые способны поддержать граждан в сложный период.
"Учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи, должны быть продлены в автоматическом режиме", – поделился Неверов.
Ранее в Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов. Соответствующее письмо депутат Евгений Федоров написал на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Почти половина россиян поддерживает идею сделать 31 декабря выходным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: