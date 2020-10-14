В ГД внесли проект о продлении права получать выплаты на ребенка без заявления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственную думу внесли проект о продлении права получать ежемесячные выплаты на ребенка без заявления на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

Авторы законопроекта – Андрей Турчак, Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Согласно проекту, родители могут не подавать заявление на новый срок, а также уведомлять органы власти и Пенсионный фонд России о смене места жительства или фактического проживания.

"Предлагается продлить приостановление до 1 марта 2021 года действия ч. 3 ст. 2 и ст. 5 федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда РФ о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты", – сообщили в пресс-службе.

Неверов сообщил, что документ направлен на исполнение поручений президента РФ. Проект станет одним из приоритетных, его оперативно вынесут на рассмотрение Госдумы. Кроме того, по словам Неверова, во время пандемии необходимо максимально исключать лишние контакты с людьми.

Неверов подчеркнул, что решения принимали на определенный срок, однако возникшая ситуация требует действий, которые способны поддержать граждан в сложный период.

"Учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи, должны быть продлены в автоматическом режиме", – поделился Неверов.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов. Соответствующее письмо депутат Евгений Федоров написал на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.