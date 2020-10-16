Кабмин прорабатывает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Правительство РФ ведет работу над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
Министр отметил, что кабмин пока не готов озвучить сумму, которая потребуется для реализации данного проекта. Она будет зависеть от принятого варианта решения задачи.
Отмечается, что соответствующее поручение о проработке данного вопроса правительству дал Владимир Путин.
"Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов", – высказался Котяков.
Ранее фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения по возобновлению процедуры индексации пенсий работающим пенсионерам. При разработке документа фракция консультировалась с Пенсионным фондом РФ и с министерством труда и социальной защиты.
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