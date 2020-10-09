В ГД подготовили предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения по возобновлению процедуры индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ", – рассказал замглавы фракции Андрей Исаев.

Депутат подчеркнул, что при разработке документа фракция консультировалась с Пенсионным фондом РФ и с министерством труда и социальной защиты. Суть инициативы заключается в одновременном или поэтапном восстановлении индексации выплат для всех категорий работающих пенсионеров – депутаты подготовили сразу два варианта предложения.

Индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена с 1 января 2016 года. Данная мера рассматривалась как способ уменьшить дефицит Пенсионного фонда России. При этом в действующей Конституции указано, что индексация пенсий должна проводиться не реже раза в год, однако относится ли эта норма к работающим пенсионерам, не указано.

В конце сентября в Госдуму внесли проект о временной "заморозке" накопительных пенсий до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу подчеркнули, что объем прав на страховую пенсию не уменьшится.

