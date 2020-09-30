В Совфеде прокомментировали предложение отменить накопительную часть пенсии

Фото: depositphotos/mars58
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 инициативу отменить накопительную часть пенсии.
Ранее с таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива уже была направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а текст размещен на сайте организации.
"Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", – объяснили в ФНПР.
По словам сенатора, профсоюзы изначально были против накопительной системы.
"Дело в том, что сейчас накопительная часть не отменена, она заморожена с точки зрения поступления туда новых средств. Вот какой процесс сейчас происходит. Второй процесс – поиск новой редакции закона о накопительной пенсии с тем, чтобы вся система, которая раньше существовала, была поглощена новой системой, куда бы она вошла составным элементом", – пояснил он.
По мнению сенатора, самое главное – это "добровольность и гарантия государства". Если такая система будет предложена и будут соблюдены эти принципы, включены туда все гарантии для предыдущих взносов, то возражать против нее смысла нет, заключил Рязанский.
30 сентября стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение не сократит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Ранее в Минтруде сообщили, что в 2021 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера составит 17 443 рубля. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, а социальные – на 2,6%. А в следующем году на выплату страховых пенсий планируют выделить 7,8 триллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: