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Общество

30 сентября, 19:22

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В Совфеде прокомментировали предложение отменить накопительную часть пенсии

Спасительные сбережения: нужно ли отменять накопительную часть пенсии
общество финансы

Фото: depositphotos/mars58

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 инициативу отменить накопительную часть пенсии.

Ранее с таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива уже была направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а текст размещен на сайте организации.

"Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования", – объяснили в ФНПР.

По словам сенатора, профсоюзы изначально были против накопительной системы.

"Дело в том, что сейчас накопительная часть не отменена, она заморожена с точки зрения поступления туда новых средств. Вот какой процесс сейчас происходит. Второй процесс – поиск новой редакции закона о накопительной пенсии с тем, чтобы вся система, которая раньше существовала, была поглощена новой системой, куда бы она вошла составным элементом", – пояснил он.

Для чего это нужно сделать: чтобы новая система, полностью поглотив старую модель пенсионных накоплений, сохранила все те гарантии, которые были даны гражданам до этого по накопительным пенсиям... Скорее всего, надо двигаться по пути именно такому, вводя новую систему или модернизируя старую, сделать таким образом, чтобы в модернизированной системе были учтены в том числе и требования профсоюзов.
Валерий Рязанский
зампред комитета Совета Федерации по социальной политике

По мнению сенатора, самое главное – это "добровольность и гарантия государства". Если такая система будет предложена и будут соблюдены эти принципы, включены туда все гарантии для предыдущих взносов, то возражать против нее смысла нет, заключил Рязанский.

30 сентября стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу говорится, что такое решение не сократит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее в Минтруде сообщили, что в 2021 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера составит 17 443 рубля. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, а социальные – на 2,6%. А в следующем году на выплату страховых пенсий планируют выделить 7,8 триллиона рублей.

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