Эксперт рассказала, кому положена вторая пенсия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что законодательство РФ предусматривает одновременное получение двух пенсий. Как сообщает агентство "Прайм", специалист назвала категории граждан, которым доступна эта услуга.

По словам эксперта, на двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы.

Работает это так, что одновременно можно получать выплаты по инвалидности и страховую пенсию по старости. В отдельных случаях одна из пенсий возможна по категории "потеря кормильца".

"В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено", – заявила Ермолаева.

Она также отметила, что данные отношения не регулируются законом о государственном пенсионном обеспечении.

Ранее на встрече с представителями Совета Федерации Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии в стране проиндексируют на 6,3%. Аналогичная мера, по словам главы государства, предусмотрена для материнского капитала.

