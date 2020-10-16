Кабмин рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

"Минфином России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, озвученным на совещании с членами правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки", – говорится на сайте ведомства.

Срок льготного периода предлагается установить до 1 июля 2021 года. По подсчетам министерства, продление программы поможет дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей.

Предполагается, что в ноябре – декабре 2020 года россияне могут взять 90 тысяч займов на общую сумму 270 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что льготная ипотека помогает как гражданам, так и строительной отрасли. Программу запустили в апреле 2020 года, она распространяется на новостройки.

