Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

16:09

Кабмин рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство рассмотрит вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

"Минфином России в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, озвученным на совещании с членами правительства РФ 14 октября 2020 года, подготовлен и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки", – говорится на сайте ведомства.

Срок льготного периода предлагается установить до 1 июля 2021 года. По подсчетам министерства, продление программы поможет дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей.

Предполагается, что в ноябре – декабре 2020 года россияне могут взять 90 тысяч займов на общую сумму 270 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что льготная ипотека помогает как гражданам, так и строительной отрасли. Программу запустили в апреле 2020 года, она распространяется на новостройки.

Ипотеку под 6,5% могут продлить до 1 июля 2021 года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать