Родители смогут использовать маткапитал на сельскую ипотеку

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Михаил Мишустин сообщил, что материнский капитал можно будет использовать для сельской ипотеки.
"Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала", – приводит РИА Новости слова премьер-министра.
Мишустин заявил, что сегодня правительство планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основе которых функционирует сельская ипотека.
Ранее Мишустин подписал постановление о порядке возврата средств материнского капитала обманутым дольщикам. Сообщалось, что ими можно будет воспользоваться повторно без обращения в судебные инстанции. Новая норма коснется тех граждан, которые вложили средства в жилье, но получили компенсацию, а не готовую жилплощадь из-за банкротства застройщика.
В Минтруде РФ недавно рассказали, что с начала 2020 года 275 тысяч российских семей получили материнский капитал на первого ребенка. Всего помощь за указанный период получили 900 тысяч семей.
Ранее стало известно, что правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки. Сообщалось, что мера коснется тех семей, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.
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