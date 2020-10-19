Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

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В России на 13% вырос общий объем задолженности по кредитам среди населения, причем меньше всего данная тенденция прослеживается в южных регионах, на Крайнем Севере и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.
По данным на 1 сентября 2020 года, сумма долга составила 19,1 триллиона рублей. Как следствие, суммарный долг, приходящийся на одного экономически активного гражданина, увеличился в среднем на 31 тысячу рублей, достигнув 227 тысяч в совокупности.
Ситуация с долговой нагрузкой по регионам разнится. Отношение займов к зарплате определяется в разбросе от 10,3 до 86,2%. Наименьшая закредитованность зафиксирована в Ингушетии. Низкие показатели также сохраняются в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе.
Наибольший уровень задолженности аналитики выявили в Ямало-Ненецком автономном округе – 537 тысяч рублей на одного человека. В тройку самых закредитованных регионов входят также Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия (по 487 и 423 тысячи соответственно).
Эксперты выяснили что медианный прирост задолженности в 2020 году составил 29 тысяч рублей, причем этот процесс продолжается в 85 регионах страны. В 2021 году, по прогнозам аналитиков, уровень закредитованности по-прежнему будет опережать динамику роста зарплат.
В конце сентября стало известно, что банки могут отказаться от выдачи кредитных карт. Представители профессионального сообщества раскритиковали ужесточение наказания за навязывание заемщикам дополнительных услуг.
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