Кредитные карты оказались под угрозой из-за штрафов за навязанные услуги

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Банкиры считают, что ужесточение наказания за навязывание заемщикам дополнительных услуг создает угрозу для выдачи кредиток. К таким услугам можно отнести переводы по картам и комиссии за снятие наличных, сообщает РБК.
Законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков, был внесен в Госдуму весной этого года. Поправки к действующему закону "О потребительском кредите", в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
Ассоциации банков России направила в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова письмо, в котором они высказали свои предложения и критику по данному вопросу.
"В проекте не упоминается, что заемщик может только через суд взыскать ущерб за навязанные услуги. Выходит, что гражданин может без разбирательства начать требовать деньги у банка, который, может, и не навязывал ничего", – отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.
Также в письме банкиры обращают внимание на то, что новые нормы сильно повлияют на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. С их помощью клиенты занимают деньги у банка, переводят с кредитки средства или снимают наличные с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск "признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными", говорится в письме АБР.
Специалисты предупреждают, что в таких условиях многие банки могут отказаться от кредиток в пользу кредитов наличными, что приведет к снижению безналичных расчетов и отразится на интересах клиентов.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".
Центробанк сообщил об утечке данных 55 тыс карт клиентов
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