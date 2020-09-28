Кредитные карты оказались под угрозой из-за штрафов за навязанные услуги

Фото: depositphotos/ilkaydede

Банкиры считают, что ужесточение наказания за навязывание заемщикам дополнительных услуг создает угрозу для выдачи кредиток. К таким услугам можно отнести переводы по картам и комиссии за снятие наличных, сообщает РБК.

Законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков, был внесен в Госдуму весной этого года. Поправки к действующему закону "О потребительском кредите", в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.

Ассоциации банков России направила в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова письмо, в котором они высказали свои предложения и критику по данному вопросу.

"В проекте не упоминается, что заемщик может только через суд взыскать ущерб за навязанные услуги. Выходит, что гражданин может без разбирательства начать требовать деньги у банка, который, может, и не навязывал ничего", – отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Также в письме банкиры обращают внимание на то, что новые нормы сильно повлияют на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. С их помощью клиенты занимают деньги у банка, переводят с кредитки средства или снимают наличные с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск "признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными", говорится в письме АБР.

Специалисты предупреждают, что в таких условиях многие банки могут отказаться от кредиток в пользу кредитов наличными, что приведет к снижению безналичных расчетов и отразится на интересах клиентов.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в России в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим Орешкин призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее".