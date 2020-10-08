Эксперт назвала риски онлайн-оформления кредита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По мнению эксперта, определенные опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры, особенно при займе не в крупном банке.

"Во-первых, вы можете оформить кредит не в банке, а в микрофинансовой организации (МФО). Персональные данные, которые вводит заемщик, могут в случае хакерских атак попасть в руки недоброжелателей. Кроме того, чаще при онлайн-кредитовании деньги поступают на карту заемщика. То есть он вводит в заявке и ее данные тоже", – рассказала Сулим.

Адвокат также напомнила о так называемых фишинговых сайтах. Эти поддельные платформы могут выглядеть как страницы настоящих банков, однако отличия чаще всего кроются в названии. На подобных сайтах категорически нельзя оставлять личные данные, поскольку к реальным кредитным организациям они не имеют отношения.

При этом в целом процедуру оформления кредитов онлайн Сулим назвала хорошей возможностью. Обратиться следует в крупный банк, а также иметь в виду, что сумма займа может достигать только 500 тысяч рублей. Кроме того, займы возможны на короткий срок (от 1 до 3 лет), а процент больше.

Ранее стало известно, что банки могут отказаться от кредитных карт из-за возможных штрафов за навязанные услуги. Законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков, был внесен в Госдуму весной 2020 года.

