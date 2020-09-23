Россияне моложе 25 лет стали больше брать микрозаймы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В августе доля россиян моложе 25 лет в общей структуре российских заемщиков составила 11,8%, сообщает газета "Известия". Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1 процентный пункт.

Самый скромный рост отмечен в сегменте займов микрофинансовых институтов. Доля молодых заемщиков в этом сегменте в августе текущего года достигла 14,8%, увеличившись за год на 3,4 процентного пункта. Резкие перемены начались в апреле, когда показатель увеличился сразу до 14,5%.

Доля молодых заемщиков, пользующихся кредитной линией по картам, увеличилась за год на 2,5 процентного пункта – до 10,6%. Самые серьезные изменения произошли в сегменте необеспеченного кредитования, причем за счет дорогих и рискованных продуктов.

Доля молодых граждан, желающих взять автомобиль в кредит или ипотеку, то есть залоговые виды, снизилась за прошедший год на 0,2 процентного пункта – до 3,8% и 0,1 процентного пункта – до 5,0%.

Эксперты считают, что рост произошел из-за того, что банки ужесточили политику выдач на фоне коронавирусного кризиса, который повлек за собой увеличение безработицы и снижение доходов населения. При этом микрофинансовые организации (МФО) более лояльны к гражданам.

Также, по мнению экспертов, на росте заимствований сказалось падение доходов молодежи и их родителей, которые часто продолжают содержать своих совершеннолетних детей во время обучения в вузах и поиска работы.

Третьим фактором эксперты называют то, что определенная категория молодых россиян, которые выросли в обществе потребления, не готовы отказываться от своих привычек, начиная самостоятельную жизнь. Чтобы поддерживать привычный уровень, они рискуют и залезают в долги.

В столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов.

Ранее правительство РФ снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке.