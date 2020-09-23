Россияне моложе 25 лет стали больше брать микрозаймы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В августе доля россиян моложе 25 лет в общей структуре российских заемщиков составила 11,8%, сообщает газета "Известия". Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1 процентный пункт.
Самый скромный рост отмечен в сегменте займов микрофинансовых институтов. Доля молодых заемщиков в этом сегменте в августе текущего года достигла 14,8%, увеличившись за год на 3,4 процентного пункта. Резкие перемены начались в апреле, когда показатель увеличился сразу до 14,5%.
Доля молодых заемщиков, пользующихся кредитной линией по картам, увеличилась за год на 2,5 процентного пункта – до 10,6%. Самые серьезные изменения произошли в сегменте необеспеченного кредитования, причем за счет дорогих и рискованных продуктов.
Доля молодых граждан, желающих взять автомобиль в кредит или ипотеку, то есть залоговые виды, снизилась за прошедший год на 0,2 процентного пункта – до 3,8% и 0,1 процентного пункта – до 5,0%.
Эксперты считают, что рост произошел из-за того, что банки ужесточили политику выдач на фоне коронавирусного кризиса, который повлек за собой увеличение безработицы и снижение доходов населения. При этом микрофинансовые организации (МФО) более лояльны к гражданам.
Также, по мнению экспертов, на росте заимствований сказалось падение доходов молодежи и их родителей, которые часто продолжают содержать своих совершеннолетних детей во время обучения в вузах и поиска работы.
Третьим фактором эксперты называют то, что определенная категория молодых россиян, которые выросли в обществе потребления, не готовы отказываться от своих привычек, начиная самостоятельную жизнь. Чтобы поддерживать привычный уровень, они рискуют и залезают в долги.
В столице с весны 2020 года выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов.
Ранее правительство РФ снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке.
В России предложили ввести ипотеку для детей-сирот
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: