Депутаты предложили уравнять ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума предложила уравнять ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки, сообщает Агентство "Москва".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что сейчас темпы строительства не успевают за спросом, который сдерживается именно повышенными ставками на ипотеку.

"Если бы ставки были бы ниже, то мы могли строить гораздо больше. Спрос и на строительные материалы, технику, недвижимость сразу возрастет. Это даст серьезный толчок экономике", – пояснил депутат.

По его мнению, следует поддержать ипотеку на вторичное жилье, чтобы у большего количества граждан появилась возможность приобрести новую недвижимость.

"У нас не строят столько жилья, сколько нужно. Если мы не можем обеспечить граждан новостройками прямо сейчас, то почему мы не можем обеспечить их вторичками?" – отметил Гартунг.

Ранее в Госдуме предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Она была запущена в мае и будет актуальна до 1 ноября. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита.