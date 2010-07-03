Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом информирует ТАСС.

Известно, что ставка ипотечного кредитования для таких граждан составит 2%.

"Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека". Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке", – сообщил глава правительства РФ в рамках встречи с вице-премьерами.

По словам Медведева, ситуация с жильем в дальневосточных регионах крайне непростая, поскольку рыночная ставка для жителей оказывается слишком высокой. Согласно же новой программе, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам будет субсидироваться государством до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, которые проживают на Дальнем Востоке.

Также премьер-министр уточнил, что подобную льготу можно будет получить единовременно. Такая ипотека должна быть направлена на жилье, предназначенное для личного проживания, а не дальнейшей сдачи его внаем.

Ранее сообщалось, что две трети заявок на списание части ипотеки одобрили для многодетных семей. Известно, что было подано 13 тысяч заявок на списание 450 тысяч рублей долга по ипотеке с конца сентября 2019 года.