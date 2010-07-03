Число ипотечных сделок в Москве увеличилось на 21% в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в октябре рост ипотечного кредитования на 21 процент по сравнению с показателями сентября – 8 тысяч 29 договоров.

При этом, как сообщила пресс-служба ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 20 процентов (10 тысяч 61 сделка). С января по октябрь 2019 года было заключено 72 тысячи 57 ипотечных сделок, что, в свою очередь, сопоставимо с 2018 годом, когда зарегистрировали 72 тысячи 595 договоров.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, реакция рынка вызвана в том числе изменением ключевой ставки и пересмотром условий по выдаче ипотек. Он отметил, что судя по активности на рынке жилья, жители Москвы больше не ждут минимальных значений по кредитам и покупают квартиры сейчас.

Майданов подчеркнул, что если в будущем банки смогут предложить более выгодный процент, "всегда есть возможность воспользоваться механизмом рефинансирования".

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Базовая ставка составила 9,3 процента, по субсидированным застройщикам – 7,3 процента, а для молодых семей – 8,8 процента.