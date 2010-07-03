Путин одобрил ипотеку для молодых семей в ДФО под 2% годовых

12:27
12:27
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Владимир Путин поддержал идею запустить на Дальнем Востоке программу ипотечного кредитования для молодых семей под 2% годовых. Программа стартует уже в этом году, заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что "согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых". По словам Путина, этот вопрос уже обсуждался с руководителями регионов,
Президент напомнил, что ранее в ДФО ввели льготную 5-процентную ставку по ипотеке – ниже, чем в среднем по стране. "Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно", – цитирует главу государства ТАСС.
По словам Путина, "цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее". Он предложил "запустить программу уже в этом году сроком на пять лет". При этом президент отметил, что сперва нужно определить объемы и источники финансирования.
Как уточнил глава государства, новая ипотечная программа будет распространяться на первичный рынок жилья – на вновь возводимые многоквартирные дома и индивидуальные дома для взявших дальневосточный гектар. Финансировать инициативу Путин предложил из средств госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.
По мнению президента, поддержка молодежи является ключевой задачей в дальневосточном регионе. Российский лидер призвал сделать все необходимое, чтобы молодые люди могли реализовать себя в жизни и профессии и внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока".
Ранее глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что в программу "Дальневосточный гектар" россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке (54%). По словам главы Минвостокразвития, еще 23% россиян берут землю под проекты сельского хозяйства, 9% – под рекреационные проекты, еще по 7% намерены заняться садово-огородным хозяйством и предпринимательством.
V Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Ключевыми темами форума стали экономические и социальные показатели роста региона, а также повышение качества жизни населения.
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