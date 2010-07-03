Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:55

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

экономика общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Многодетные семьи подали 13 тысяч заявок на списание 450 тысяч рублей долга по ипотеке с конца сентября 2019 года. Об этом сообщил портал News.ru.

Такая возможность напрямую связана с рождением третьего или последующего ребенка. На данный момент известно, что специалисты рассмотрели 4,5 тысячи заявок. Из них одобрено было 3 тысячи, то есть две трети от общего числа.

Программа выплат для семей с тремя и более детьми была запущена 25 сентября 2019 года. Ее участниками могут стать те, у кого третий или последующий ребенок родился в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Субсидию можно потратить на погашение задолженности по основному долгу или процентов, если остаются средства из выделенных 450 тысяч рублей.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ранее объяснил, почему россияне чаще берут кредиты. Эксперт уверен, что главная причина – нерешенные проблемы с жильем и навязанная извне культура потребления.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика