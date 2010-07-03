Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

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Многодетные семьи подали 13 тысяч заявок на списание 450 тысяч рублей долга по ипотеке с конца сентября 2019 года. Об этом сообщил портал News.ru.

Такая возможность напрямую связана с рождением третьего или последующего ребенка. На данный момент известно, что специалисты рассмотрели 4,5 тысячи заявок. Из них одобрено было 3 тысячи, то есть две трети от общего числа.

Программа выплат для семей с тремя и более детьми была запущена 25 сентября 2019 года. Ее участниками могут стать те, у кого третий или последующий ребенок родился в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Субсидию можно потратить на погашение задолженности по основному долгу или процентов, если остаются средства из выделенных 450 тысяч рублей.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ранее объяснил, почему россияне чаще берут кредиты. Эксперт уверен, что главная причина – нерешенные проблемы с жильем и навязанная извне культура потребления.