Жителям аварийных домов могут предоставить льготную ипотеку

21:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство строительства и ЖКХ предложило предоставить жителям аварийных домов льготную ипотеку. Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева, представляя на слушаниях в Госдуме поправки в Жилищный кодекс об аварийном и ветхом жилье.
Регионам России предоставляется право устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у кого нет другого помещения для проживания. Костарева уточнила, что это могут быть компенсации ставки по ипотеке и прочие субсидии, сообщает РИА Новости.
Для домов, предназначенных к сносу, Минстрой предлагает предусмотреть целевое назначение дальнейшего использования земельных участков. На освободившейся земле разрешат строить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила предоставлять жителям ветхих и аварийных домов субсидии на аренду жилья в частном секторе. Она пояснила, что в ближайшем будущем не будет построено необходимого количества жилых помещений, поэтому она предложила расширить возможности поддержки и позволить использовать деньги для предоставления субсидий на аренду жилья в частном секторе. "Это экстренная мера, которая позволит людям, лишившимися крыши над головой, получить более благоустроенное жилье в короткие сроки", – пояснила Разворотнева.
Ранее ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан, пока оно не получит статус аварийного. Это касается домов с износом более 70%. В Кремле сообщили, что не обсуждали такое предложение.
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