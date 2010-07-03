Жителям аварийных домов могут предоставить льготную ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство строительства и ЖКХ предложило предоставить жителям аварийных домов льготную ипотеку. Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Костарева, представляя на слушаниях в Госдуме поправки в Жилищный кодекс об аварийном и ветхом жилье.

Регионам России предоставляется право устанавливать в своих нормативных актах дополнительные гарантии для собственников жилья, у кого нет другого помещения для проживания. Костарева уточнила, что это могут быть компенсации ставки по ипотеке и прочие субсидии, сообщает РИА Новости.

Для домов, предназначенных к сносу, Минстрой предлагает предусмотреть целевое назначение дальнейшего использования земельных участков. На освободившейся земле разрешат строить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила предоставлять жителям ветхих и аварийных домов субсидии на аренду жилья в частном секторе. Она пояснила, что в ближайшем будущем не будет построено необходимого количества жилых помещений, поэтому она предложила расширить возможности поддержки и позволить использовать деньги для предоставления субсидий на аренду жилья в частном секторе. "Это экстренная мера, которая позволит людям, лишившимися крыши над головой, получить более благоустроенное жилье в короткие сроки", – пояснила Разворотнева.

Ранее ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан, пока оно не получит статус аварийного. Это касается домов с износом более 70%. В Кремле сообщили, что не обсуждали такое предложение.

