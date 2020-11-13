В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам Международного коммерческого банка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Выплаты вкладчикам Международного коммерческого банка, лицензию которого отозвал ЦБ России, начнутся не позднее 27 ноября. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 ноября. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", – говорится в сообщении.
В агентстве сообщили, что для оперативного приема заявлений вкладчиков и быстрых выплат будут привлечены банки-агенты, которых отберут на конкурсной основе до 19 ноября.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка. Отмечалось, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
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