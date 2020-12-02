Эксперт назвал необходимый размер сбережений на черный день

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Необходимый размер подушки безопасности в виде отложенных на черный день сбережений зависит от доходов и потребностей каждого конкретного человека, однако его должно хватить на полгода-год жизни без заработной платы, заявил эксперт по личным финансам Михаил Попов. Об этом сообщает News.ru.

"Следует придерживаться простого правила: отложенных денег должно хватить на 6–12 месяцев существования без зарплаты. Условно говоря, если ваш доход составляет 100 тысяч рублей в месяц, а вы тратите в месяц около 80 тысяч рублей, то минимальная подушка безопасности для вас – 480 тысяч. Чем больше, тем лучше", – пояснил эксперт.

Как отметил Попов, такой неприкосновенный финансовый запас пригодится на случай возникновения в жизни неприятностей и неожиданных событий: потери работы или временной утраты трудоспособности. Сбережения помогут заняться решением возникших проблем без мыслей о срочном поиске источника дохода.

Ранее глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что объем наличной валюты у граждан и организаций в России вырос до 12 триллионов рублей. По словам аналитика, сумма сбережений "под матрацем" выросла с рекордным показателем 28,3% в годовом выражении.