Аналитик заявил об увеличении объема наличных у россиян до 12 трлн рублей

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Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что объем наличной валюты у граждан и организаций в России вырос до 12 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аналитика, сумма сбережений "под матрацем" выросла с рекордным показателем 28,3% в годовом выражении.

"Такого не было по крайней мере с 2012 года", – пояснил Осадчий.

Он отметил, что по состоянию на начало марта 2020 года этот рост был в 4 раза ниже.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий, в свою очередь, подчеркнул, что это явление характерно сейчас не только для РФ: актуальность наличных увеличилась во всем мире в связи в вводимым режим изоляции.

Особенно ярко прирост объема наличных был заметен в марте и апреле, что связано с настроениями населения в начале пандемии, добавил Осадчий. Также аналитик предупредил, что большие объемы наличных на руках формируют инфляционные риски.

Ранее правительством Москвы был одобрен прогноз социально-экономического развития в 2021–2023 годах. Предполагается, что положительно на рост экономики повлияет прекращение пандемии коронавируса. Ожидается, что вскоре будет проведена массовая вакцинация, которая остановит распространение COVID-19.