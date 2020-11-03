Президент МТПП отметил увеличение социальной доли в бюджете Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил соцнаправленность бюджета столицы. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

По словам Платонова, бюджет города, который формируется за счет налоговых отчислений граждан, традиционно имеет соцнаправленность, однако проект на 2021–2023 годы имеет отличия.

"Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии COVID-19. Но, несмотря на эти незапланированные ощутимые траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но увеличилась", – сказал Платонов.

Платонов считает, что проект предусматривает выполнение всех соцобязательств перед жителями Москвы. По словам президента МТПП, город открывает новые "окна возможностей" с помощью развития медцентров и дистанционных сервисов, которые помогают противостоять коронавирусу.

"Это подразумевает запуск целого комплекса инфраструктурных проектов. Это дает дополнительные точки роста, так же, как и огромные усилия правительства Москвы по выводу малого и микробизнеса в исключительно "белую" зону легальной работы", – пояснил Платонов.

Он подчеркнул, что новые подходы могут позволить столице стать "локомотивом" восстановления российской экономики. Платонов отметил внимание столичных властей к поддержке экономики.

"В сентябре Сергей Собянин объявил о продлении на 2021 год большей части мер, вошедших в четыре городских пакета помощи бизнесу. Дополнительно в 2021 году немалые средства направляются на поддержку реального сектора экономики", – заключил глава МТПП.

Ранее эксперт назвала программным, социальным и инвестиционным проект бюджета Москвы на 2021 год. Директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность. По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру.