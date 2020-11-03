Президент МТПП отметил увеличение социальной доли в бюджете Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил соцнаправленность бюджета столицы. Об этом он рассказал Агентству "Москва".
По словам Платонова, бюджет города, который формируется за счет налоговых отчислений граждан, традиционно имеет соцнаправленность, однако проект на 2021–2023 годы имеет отличия.
"Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии COVID-19. Но, несмотря на эти незапланированные ощутимые траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но увеличилась", – сказал Платонов.
Платонов считает, что проект предусматривает выполнение всех соцобязательств перед жителями Москвы. По словам президента МТПП, город открывает новые "окна возможностей" с помощью развития медцентров и дистанционных сервисов, которые помогают противостоять коронавирусу.
"Это подразумевает запуск целого комплекса инфраструктурных проектов. Это дает дополнительные точки роста, так же, как и огромные усилия правительства Москвы по выводу малого и микробизнеса в исключительно "белую" зону легальной работы", – пояснил Платонов.
Он подчеркнул, что новые подходы могут позволить столице стать "локомотивом" восстановления российской экономики. Платонов отметил внимание столичных властей к поддержке экономики.
"В сентябре Сергей Собянин объявил о продлении на 2021 год большей части мер, вошедших в четыре городских пакета помощи бизнесу. Дополнительно в 2021 году немалые средства направляются на поддержку реального сектора экономики", – заключил глава МТПП.
Ранее эксперт назвала программным, социальным и инвестиционным проект бюджета Москвы на 2021 год. Директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность. По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: