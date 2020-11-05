Эксперты рассказали, чем вредны "вертолетные деньги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты в области финансов рассказали News.ru, когда правительство может начать раздачу бесплатных средств и чем опасны такие "вертолетные деньги".
Данная концепция была предложена еще в 1969 году американским экономистом Милтоном Фридманом. Нобелевский лауреат сравнил раздачу денег государством с разбрасыванием их с вертолета, когда они распространяются свободно и необратимо. Бывший глава ФРС США Бернанке полагал, что у "вертолетных денег" большой потенциал, их можно использовать как инструмент борьбы с инфляцией.
Особую актуальность вопрос "вертолетных денег" приобрел во время пандемии коронавируса. В первую волну COVID-19 в России на подобную помощь могли рассчитывать семьи с детьми. Гражданам с детьми до 3-х лет трижды выплатили по 5 тысяч рублей, еще дважды по 10 тысяч рублей выплатили на детей в возрасте 3–16 лет.
По мнению помощника президента России Максима Орешкина, эти выплаты были своевременными. Однако эксперт уверен: переходить на "вертолетные деньги" рано, стандартные меры еще не исчерпаны.
"Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах", — отметил Орешкин.
По мнению министра финансов Антона Силуанова, использовать "вертолетные деньги" могут те страны, чья валюта является резервной (США и страны ЕС). Для них использование данного инструмента не угрожает всплеском инфляции. Для России, отмечает Силуанов, в приоритете помощь бизнесу, которая позволит сохранить работников, а также гражданам. Того же мнения придерживается глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что "вертолетные деньги" предполагают возможность получить беспроцентный банковский кредит либо кредит с низкой процентной ставкой.
"В период пандемии понятие "вертолетных денег" расширилось: нужно было компенсировать выпадающие доходы гражданам, оставшимся без работы", – пояснил Сафонов.
Ранее аналитик рассказал, что объем наличной валюты у граждан и организаций в России вырос до 12 триллионов рублей. По словам эксперта, сумма сбережений "под матрацем" выросла с рекордным показателем 28,3% в годовом выражении.
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