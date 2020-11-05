Депутат МГД отметил финансирование системы образования в проекте бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бюджет Москвы всегда будет социально ориентированным, несмотря на продолжающиеся и значительные трудности из-за пандемии, сообщил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Он подчеркнул, что город планирует не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить их, потому что жители являются главным ресурсом и ценностью Москвы.
"Социальная поддержка затронет практически все слои населения города. Особый акцент, конечно, будет на системе здравоохранения, потому что в этом году она столкнулась с колоссальной нагрузкой. Задача – обеспечить доступной медпомощью по всем направлениям, а также усилить профилактические меры, которые являются основой здоровья граждан", – заявил он.
Козлов напомнил, что в 90-е годы в сложных ситуациях пытались сэкономить на образовании и культуре, ремонтах инфраструктуры, считая, что они как-нибудь вытянут. В настоящее время, по его словам, кардинальным образом все изменилось.
В частности, Москва продолжает финансировать систему образования, закупает необходимое новое оборудование для школ, для средне-специальных учебных заведений, чтобы они шли в ногу со временем.
Депутат пообещал, что ремонт и строительство школ и детских садов продолжится. Особенно это актуально для ТинАО, подчеркнул он. Также будут строиться жилые дома.
"Это значит, что будут и рабочие места, и люди смогут переехать в новое долгожданное жилье кто-то по реновации, кто-то по программе очередности", – сказал Козлов. Продолжится также строительство дорожной сети.
По словам депутата, сложности не повлияли на главный социально-экономический документ города и его реализацию.
"Его самой важной целью остается поддержка жителей и возможность для них реализовать все имеющиеся потребности не только материального, но духовного характера", – заключил он.
Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный бюджет. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).
Ранее директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына назвала проект бюджета столицы на 2021 год программным, социальным и инвестиционным. Эксперт отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность.
По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру. Приоритетом бюджета на 2021 год является развитие здравоохранения.
Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: