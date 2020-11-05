Депутат МГД отметил финансирование системы образования в проекте бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бюджет Москвы всегда будет социально ориентированным, несмотря на продолжающиеся и значительные трудности из-за пандемии, сообщил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он подчеркнул, что город планирует не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить их, потому что жители являются главным ресурсом и ценностью Москвы.

"Социальная поддержка затронет практически все слои населения города. Особый акцент, конечно, будет на системе здравоохранения, потому что в этом году она столкнулась с колоссальной нагрузкой. Задача – обеспечить доступной медпомощью по всем направлениям, а также усилить профилактические меры, которые являются основой здоровья граждан", – заявил он.

Козлов напомнил, что в 90-е годы в сложных ситуациях пытались сэкономить на образовании и культуре, ремонтах инфраструктуры, считая, что они как-нибудь вытянут. В настоящее время, по его словам, кардинальным образом все изменилось.

В частности, Москва продолжает финансировать систему образования, закупает необходимое новое оборудование для школ, для средне-специальных учебных заведений, чтобы они шли в ногу со временем.

Депутат пообещал, что ремонт и строительство школ и детских садов продолжится. Особенно это актуально для ТинАО, подчеркнул он. Также будут строиться жилые дома.

"Это значит, что будут и рабочие места, и люди смогут переехать в новое долгожданное жилье кто-то по реновации, кто-то по программе очередности", – сказал Козлов. Продолжится также строительство дорожной сети.

По словам депутата, сложности не повлияли на главный социально-экономический документ города и его реализацию.

"Его самой важной целью остается поддержка жителей и возможность для них реализовать все имеющиеся потребности не только материального, но духовного характера", – заключил он.

Ранее правительством Москвы был сформирован социально ориентированный бюджет. Проект бюджета нацелен на обеспечение безусловного выполнения действующих социальных обязательств. Отмечалось, что соцрасходы составят более 56% трат бюджета (около 1,8 триллиона рублей). Расходы на здравоохранение вырастут на 12% (447 миллиардов рублей).

Ранее директор центра "Экономика" РЭУ имени Плеханова Екатерина Лисицына назвала проект бюджета столицы на 2021 год программным, социальным и инвестиционным. Эксперт отметила, что бюджет на ближайшие три года сохраняет преемственность.

По ее словам, 93% расходной части направят на важнейшие городские программы – транспорт, образование, здравоохранение, культуру. Приоритетом бюджета на 2021 год является развитие здравоохранения.